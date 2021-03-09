國民黨力推「反萊豬」、「公投綁大選」公投案，黨主席江啟臣（左）、立委林為洲（右）兩位領銜人9日率領車隊從中央黨部出發，前往中選會送件，沿路與民眾揮手致意。（張鎧乙攝）

國民黨力推「反萊豬」、「公投綁大選」公投案，黨主席江啟臣（中）等人將連署書送到中選會，並高喊「反萊豬、護食安、828拚公投」等口號。（張鎧乙攝）

國民黨力推「反萊豬」、「公投綁大選」公投案，由黨主席江啟臣等人9日中選會遞交兩項公投各52多萬份連署書。（張鎧乙攝）

國民黨今天赴中選會遞交反萊豬、公投綁大選各52多萬份連署書。（趙婉淳攝）

國民黨力推「反萊豬」、「公投綁大選」公投案，黨主席江啟臣、藍委林為洲兩位領銜人上午赴中選會遞交兩項公投各52多萬份連署書。江啟臣說，兩項公投案連署都超過70萬份，而且還在增加中，就知道民怨正在沸騰，呼籲中選會中立公正審查，勿成為民進黨的打手。林為洲說，只要8月28日有500萬人出來投票反萊豬，公投過關後，隔天馬上生效，海關要停止進口萊豬。

國民黨上午在中央黨部前，將志工這一個月來校對、造冊、裝箱的連署書，搬上4輛大貨卡，隨後由公投領銜人江啟臣、藍委林為洲和革實院長羅智強率車隊前往中選會送件，國民黨團總召費鴻泰也率領15位藍委到場聲援，眾人高呼「反萊豬、顧食安！」、「828，拚公投」口號。

江啟臣說，這是一個歷史性時刻，創下中華民國有公投以來，最高的公投連署份數，看到民眾如此踴躍連署，喜的是第二階段連署非常順利，憂的是政府怎麼做讓人憂慮的政府，讓人民要用公投推翻政策。

江啟臣表示，今天遞交的「反萊豬」公投連署約52萬8千份，「公投綁大選」則有52萬2千多份，兩項公投共有105萬份連署書，實際上更多，兩項公投案連署書都超過70萬份，而且還在增加中，因此今天送來的不只是連署書，也送來民怨。

江啟臣指出，呼籲中選會中立客觀審查，不要成為民進黨的打手，讓人民用選票決定要吃什麼樣的豬肉，以及想要什麼樣的直接民主，未來到8月28日公投投票之前，也會結合各地民代到各地宣講，包含萊豬、公投綁大選等公投，以及即將成案的藻礁公投。

林為洲直言，蔡政府用一紙行政命令開放萊豬進口，只要8月28日有5百萬人出來投票反萊豬進口，由於公投效力大於法律，一旦公投過關，開放萊豬進口的行政命令隔天就馬上生效，海關就要馬上停止進口萊豬。

費鴻泰說，回首去年蔡英文獨裁開放萊豬，目的就只是要討好前美國總統川普，對FTA等經貿一點幫助都沒有，從頭到尾都在騙，今年的8月28日公投投票，就是要告訴民進黨不要再搞雙標，正告蔡英文不是皇帝，人民才是當家作主。

羅志強則說，蔡英文是民進黨叛徒，竟然直接砸爛公投神祖牌和食安的第二個神祖牌，現在國民黨發動的公投，就是要幫民進黨撿起來神祖牌，這次公投連署他走遍全台，看到人民滿滿憤怒，要正告蔡英文，不要以為一朝權力在手，就可以欺負台灣人民過去相信的價值 。

(中時 )