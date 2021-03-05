花蓮1對夫妻小凱、小梅，一直夢想能擁有自己的房子，2019年夫妻倆終於以貸款買下花蓮新城鄉1棟透天老宅，也花了100萬修繕，豈料，承諾半年完工的工程行許姓負責人，卻在收取4次工程款約95萬後開始擺爛，以各種理由拖延交屋時間、頻頻失蹤，300多萬買下的房子如今卻因工程停滯，屋內滿是青苔及蚊子，夫妻倆花光積蓄，有家卻歸不得，小凱無奈的說：「我就像一隻被榨乾的白帶魚，身上的油都沒了。」

小凱表示，他承諾要給家人1個完整的家，但卻遇上不斷拖延交屋、搞失蹤的工程行許姓負責人，小凱一邊擔心房子，同時要擔心懷孕的妻子，心力交瘁的他惡夢連連。而貸款買下的透天老宅，也因為施工到一半，頂樓未搭建鐵皮，雨水流入室內，還長了青苔，小凱說：「每次去看我們的家這幅景象，真的越看越心疼。」

而許男從原本答應的2019年底交屋，改口稱2020年7月交屋，結果再度跳票，無助的夫妻倆，寄發存證信函給許男，希望能夠到調解委員會調解。但調解日當天，許男卻帶著妻子出現，反責怪小凱夫妻把事情弄得那麼複雜。小凱說：「我告訴他（許男）如果沒有心要做我的房子，就把第2次的工程款全部還給我，我可以找別人做，而不是像現在這樣浪費彼此的時間。」

然而，許男卻表示自己會完成工程，且廚具也已定好只剩安裝，雙方因此決議10月底交屋，而許男若是未完成則必須償還所有已收取的工程款，許男還拉著妻子當保證人，並向小凱夫妻表示他的房子、車子、公司全都是在自己的名下，因此不用擔心找不到人賠償。

小凱與小梅花了百萬買房，卻因為遇到裝修蟑螂，讓一家三口有家歸不得，不僅要扛房貸、房租，還要應付各式大筆的生活開銷。（圖／讀者提供）

豈料，10月一到，許男再次失蹤，且未依約安裝任何廚具，也沒有依照調解書上交屋，小凱再次寄出存證信函，夫妻倆帶著年幼的孩子東奔西跑，持調解文件到國稅局查了許男的財產，才知道他當初信誓旦旦所說的名下財產，全是謊言。

本刊致電該工程行許姓負責人公司，接電話的男子表示無法聯繫到許男，記者留下電話後，直至截稿前仍沒有任何回應。

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(中時新聞網)