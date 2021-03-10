一名媽媽今日和老公在討論國中的小兒子不想去補數學，老公竟突然回嗆「送去做工好了！」讓她瞬間氣炸。(摘自爆怨公社)

夫妻間因為育兒方式分歧而有所爭執是常有的事，對於兩個相處已久伴侶來說，何時是認真、何時在開玩笑往往都能夠迅速分辨。一名媽媽今日和老公在討論國中的小兒子不想去補數學，老公竟突然回嗆「送去做工好了！」讓她瞬間理智線斷裂，氣炸表示「有病嗎？」

這位媽媽在臉書《爆怨公社》上訴苦表示，過去就曾和老公因為大兒子的補習問題起過爭執，這一次她透過LINE向老公說明，目前就讀國二的小兒子不想補數學，想買參考書在家中自習就好。沒想到老公對此竟直接回「送去做工好了。」讓媽媽瞬間理智線斷裂，直呼「妳吃到炸藥了嗎？只是不想補數學就送去做工？」

媽媽解釋，她自認小兒子目前在校成績算是優異，只是不想補習，想在家自修並沒有問題。她同時強調，自己並沒有覺得做工不好，反而老公家的思維澤認為「做工的是不想讀書、不會讀書的人在做的事。」因此才會對老公的回應起這麼大的反彈。對此她更忍不住怒嗆，「他是有病嗎？」

貼文一出，網友熱議表示，「爸爸舊思維，會讀書的人方法才重要！不是補習就有用，有時還覺得補習浪費時間，沒心要讀的補習更是浪費錢而已」、「孩子學習能力不錯、課業又沒落後的話為什麼一定要補習？」、「主要是看孩子怎麼想吧不要左右了孩子的人生」、「會讀書還不用補習根本超級幫家裡省錢好不好」。

不過也有網友認為，爸爸的回覆比較像在開玩笑，但媽媽對此表示，夫妻兩人相處20年，對方哪句在開玩笑、哪句是真的不高興，都相當清楚。就是因為在LINE對話中，感覺到對方是認真的才會這麼氣。

(中時新聞網)