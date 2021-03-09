如果常看電視、YouTube頻道，對江坤俊、陳欣湄、許書華的名字應該都不陌生。他們從醫界跨足媒體，在鏡頭前用深入淺出的方式解答民眾對看診的疑難雜症。我們邀請暖男名醫江坤俊談親子關係的經營心法、家醫科美女醫師陳欣湄談新手媽咪育兒的酸甜苦辣，還有防疫女神許書華分享婚姻的挑戰與體悟。

●暖心老爸「江坤俊」 用一輩子的陪伴，累積幸福親子存款

乳房外科名醫江坤俊從醫界跨足媒體圈多年。雖然各種大小講座、節目邀約不斷，但他仍堅持每周空出兩天陪伴家人，每晚跟老婆一起吃飯、陪女兒聊天分享生活。

專業醫師 回家變超級女兒控

身為女兒控，江坤俊在家一向扮演白臉。他笑說，自己從來不要求學業成績，也不認為小孩一定要學才藝，只要對長輩有禮貌、做個好人、懂得感恩就可以了。

一般爸爸在女兒進入青春期以後都會很緊張，江坤俊也不例外。他說，女兒自從上了高中，時不時就會往外跑，曾私下要太太去跟蹤，看女兒是不是交了男朋友。

新手爸爸 要珍惜與兒女相處時間

江坤俊強調，陪伴永遠是表達對家人的愛最好的方式，新手爸爸一定要珍惜與兒女相處的機會，多花時間跟小孩培養感情，這樣孩子長大以後才不會跟父母疏遠……

●樂觀家醫「陳欣湄」 新手媽第一課，知道自己「能做到多少」

2013年，還是實習醫師的陳欣湄隨手將工作點滴畫成梗圖在個人臉書分享，沒想到卻一炮而紅。在節目上以專業形象示人的她，私底下其實是個搞笑的二寶媽。

神經大條新手媽 到醫院才知道要生了

回憶懷孕生產的情形，陳欣湄笑說自己生第二胎前將宮縮誤以為是腸胃炎，因為衛教單一句「新生兒的胃只有2cc」，以為小孩喝2cc的奶就飽了，產後三天看到孩子不吵不鬧還慶幸「我的寶寶比其他人乖」，直到發現孩子餓到低血糖才緊急增加奶量，讓人啼笑皆非。提醒準媽媽從備孕到產後該做什麼檢查一樣都不能少，只要分清楚「哪些事必做」、「哪些事不用擔心」，即使不小心踩線也不用自責。

適時設停損點 別讓自己被負面情緒擊倒

天性樂觀的陳欣湄表示，當媽媽的第一堂課就是知道自己「能做到多少」，不要讓自己承受的壓力超過那條「會讓自己不開心的線」。她跟老公會輪流當彼此的救援投手，當一個人在紓壓放鬆，另一個人就會乖乖去顧小孩。

陳欣湄表示，與其花時間學別人怎麼做，不如好好了解孩子的特質，在對的時間給他需要的幫助……

●防疫女神「許書華」 婚姻中的磨合，是為了走更長遠的路

以一支防疫影片爆紅的美女醫師許書華，被鄉民封為「防疫女神」。螢幕下的她在婦女身心領域耕耘多年，以溫柔文字在臉書粉絲團給予許多女性支持。

思考女性產後困境 催生《陪妳寫日記》

在現實世界，女性走入家庭，特別在懷孕生子以後，新手媽媽往往還來不及適應母親的角色，就被街坊鄰居、婆婆媽媽的七嘴八舌壓得喘不過氣。

結婚一年多，許書華的大兒子出生。孩子的誕生衍生出許多夫妻與婆媳問題，她開始思考女性在家庭中的困境，興起用醫學專業分享經驗的想法，《陪妳寫日記》臉書粉絲團於是成立。

夫妻感情保鮮 一定要安排獨處時間

經營粉絲團的過程中，許書華發現孩子的出生不只會對太太造成衝擊，先生也承擔了許多壓力；「雖然女性擔負了照顧孩子的大部分責任，但新手爸爸其實也在調適自己的角色，他們也需要被關心、體諒。」她強調，有了孩子以後，更要用心經營夫妻關係、安排兩人單獨相處的時間，討論孩子的問題，也可以談談彼此的感受、期待與想法……

本文作者:戴筠

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年3月號)

【嬰兒與母親】2021年3月號

(中時新聞網)