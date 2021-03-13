邱澤在《她們創業的那些鳥事》劇中面臨新職務挑戰，與女友李元元因工作問題爭吵，關係一度降到冰點，14日將播出最新劇情，邱澤透過「高空彈跳」舒壓，這也是他獻出首次高空彈跳體驗，還因此獲得「彈跳證書」，站在跳板前滿臉笑容、絲毫沒有恐懼，甚至還跳上癮，想再挑戰第二回。

最新釋出幕後花絮中，邱澤第一次下去時反彈，形容有種漂浮感、像巨大的盪鞦韆，「看著天空有風速感，無重力的狀態像在太空一樣。」邱澤滿懷感激、也佩服自己的勇氣，教練也承諾邱澤「以後來這裡跳不用錢」。邱澤開心的手舞足蹈，一邊對著鏡頭說：「有錄下來嗎？」表示要作為證據。

《鳥事》集結70位演員演出，也有許多星二代輪番上陣，包括觀眾熟知的李立群女兒李元元，本週名製作人柴智屏女兒高雋雅將登場，劇中飾演在陳意涵、林心如、簡嫚書共創「Little Bird」店內員工，另外陳昭榮的女兒陳品兒、以及焦恩俊的千金焦曼婷等也將隨劇情登場。

邱澤首度體驗高空彈跳相當樂在其中。（八大電視提供）

邱澤與劇中女友李元元起爭執。（八大電視提供）

邱澤與劇中女友李元元關係一度陷入僵局。（八大電視提供）

柴智屏的女兒高雋雅演出《她們創業的那些鳥事》。（八大電視提供）

陳昭榮女兒陳品兒演出《她們創業的那些鳥事》。（八大電視提供）

(中時 )