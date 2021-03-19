陸委會主委邱太三昨拋出兩岸「建設性模糊」說法。陸委會今(19)日表示，雙方是否有建設性模糊，這是具有前提的假設性說法，這個前提就是中共不能強加台灣無法接受的政治框架及對抗舉措，也必須停止針對性軍事威脅，才能為兩岸良性互動關係營造必要條件。

陸委會今特別再發聲明解釋，邱太三昨（18）日提出現階段維持「和平、穩定、發展」是兩岸最大公約數，主要是希望透過雙方智慧、務實的處理兩岸關係；至於雙方是否有建設性模糊，這是具有前提的假設性說法，陸委會指出，這個前提就是邱太三所說的，中共不能強加台灣無法接受的政治框架及對抗舉措，也必須停止針對性軍事威脅，才能為兩岸良性互動關係營造必要條件。

此外，恢復中國大陸部分商務人士來台申請，主要是配合3月1日對其他國家開放的措施，並與港澳人士入境條件一致，並仍將依中國大陸人士來台入境許可辦法審理。

(中時 )