陸委會今公布民調結果，顯示7至8成民眾支持蔡總統稱願在對等尊嚴原則下，與北京當局促成有意義對話（75.6％），以及支持在疫情有效控制後，政府研議逐步恢復兩岸人民正常有序交流往來（82.0％）。在長期觀察議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數（85.8％）。

陸委會表示，政府兩岸政策獲致主流民意支持，目前已依據疫情科學指標及兩岸關係發展，分階段研議相關人員及運輸往來措施；並呼籲以溝通對話解決問題。

陸委會強調，為維護交流秩序及因應中共推動所謂惠台、同等待遇等統戰融合措施，民調結果顯示7成以上支持政府參考其他國家做法，對中國大陸人士來台加強安全管理（79.4％），及提醒民眾赴陸投資可能風險（75.8％）。對於中共因檢疫暫停台灣鳯梨進口，8成以上民眾贊成政府主張應透過兩岸協議平台溝通，務實解決問題（81.9％）。另在長期觀察議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數（85.8％）。

對於後續開放兩岸交流的類別優先順序，陸委會副主委邱垂正強調，後續會配合指揮中心防疫政策。依據疫情科學指標，兩岸情勢發展來評估分階段恢復人員及運輸往來，就我方認可可以開放、也有助於兩岸關係正常互動的類別，審慎評估逐步調整；特別是人道探親、人員往來相關措施，以及持續檢討商務交流其他項目的開放，條件成熟後予以調整。

(中時 )