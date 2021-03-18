寶二水庫蓄水量跌破一成。（羅浚濱攝）

寶二水庫蓄取水塔標尺顯示只剩10米就探底。（羅浚濱攝）

新竹水情不佳，供應竹科用水的寶二水庫蓄水 量跌破一成，縣長楊文科及議長張鎮榮等人 18日到寶二現場聽取水利署北水局簡報調度備援用水現況，水公司三區處已展開水情「紅燈」演練，一行人就近到仙爺廟祈雨，希望早日降雨，解除旱象。

參加祈雨的聯電榮譽副董事長宣明智表示，新竹每年都會遇到缺水，但今年缺水嚴重度是以前沒有看過的，寶二水庫蓄水量僅剩9.9％，除了祈求老天保佑降雨，也會面對鑿井取水，有效利用水資源，希望大家一起節約用水。

「目前以多管齊下，穩定新竹供水！」北水局經管課長李珮芸在簡報指出，寶山和寶二水庫加隆恩堰、備援水井及新竹海淡場可供應35萬噸，桃竹備援管線供水20.5萬噸，加上苗栗水和山水庫供應500噸，目前新竹公共用水每日是54萬噸。

水公司三區處長邱宗仁說，桃竹備援管線20萬噸是重要的「救命水」，該處為因應水情不佳，已進行分區供水的「紅燈」演練，將新竹分二個區供5停2，模擬竹北市星期一、二停水，新竹市和竹東地區三、四停水。

由於寶二水庫蓄水量已低於一成，取水塔標尺顯示只剩10米就探底，北水局請台水公司研議提升桃竹備援管線增到22.5萬噸，水利署則指示新竹農業用水井併入自來水系統，其餘農業用水井則媒合廠商載水使用，以延長寶山和寶二水庫的供水時程。

李珮芸說，農業用水井多地處偏僻，廠商用大型槽車載水，需要辦理延管工程或附掛管線於區排，事涉用地與路權相關事項，希望新竹縣政府協助推動。

縣長楊文科對此承諾協助，並感謝中央北水南送、開放鑿井等調度措施，讓新竹目前為止仍能苦撐，因應未來可能進入供5停2措施，新竹縣將在本月底演練，做好抗旱整備。

(中時 )