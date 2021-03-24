曾文水庫增雨作業小組凌晨3點10分施放1支增雨焰劑，清晨5點多開始有明顯降雨，今日累計降雨量至上午10點有6.7毫米。（南水局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市長黃偉哲表示，希望盡量不要進入到供五停二，所以民眾還是要節約用水，共體時艱。(劉秀芬攝)

鋒面來襲，台南下雨了，曾文水庫增雨作業小組凌晨3點10分施放1隻增雨焰劑，集水區有明顯降雨，台南市長黃偉哲上午於官田區隆田國小接受訪問時表示，水情嚴峻，不會因為下了一天半天的雨，就像解除旱象，希望集水區多下一點雨。

受鋒面通過及東北季風增強影響，近兩日全台轉為有雨天氣。水利署把握降雨機會，各水庫地面人工增雨作業小組待命，曾文水庫增雨作業小組凌晨3點10分施放1隻增雨焰劑，清晨5點多開始有明顯降雨，今日累計降雨量至上午10點有6.7毫米，但是對水庫進帳尚未有明顯助益。

黃偉哲說，今天經濟部可能要調整燈號，不知道會不會調到台南，不管有沒有調到台南，我們還是會節約用水，因為如果真的實施供五停二的話，那會對民生造成很多的不便。

黃偉哲表示，實施供五停二的話，用水車去載水增加了油料耗費，增加交通量，居民生活不便，希望盡量不要進入到供五停二，所以民眾還是要節約用水，共體時艱，政府該準備抗旱井、緊急水源供應、海水淡化，希望盡力盡快盡速能夠完成。

(中時 )