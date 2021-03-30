台中、苗栗4月6日起將實施「供五停二」限水，許多民眾四處尋找水源，但要小心衛生安全問題。亞大醫院肝膽腸胃科主治醫師陳政國過去就曾收治一名患者，該病患登山時因口渴直接生飲山泉水，返家後出現腹瀉、高燒不退情況，就醫才知感染阿米巴原蟲，所幸接受抗生素治療後痊癒，呼籲大家用水一定要煮沸。

陳政國說，山泉水含有豐富礦物質，喝起來口感甘甜，許多民眾到山區休憩，口渴時會掬一把山泉水直接喝，而近來中部地區鬧水荒，不少民眾上山取用山泉水，如果未經過妥善處理，可能會把細菌也吞下肚。

陳政國舉例，他多年前曾收治一名患者，該病患是登山時喝了未煮過的山泉水，返家後出現腹痛、腹瀉、發燒情況，診斷才知是寄生蟲感染合併肝膿瘍，接受約2個月抗生素治療才痊癒，而其實，山泉水內除礦物質，還常含有許多微生物，甚至可能遭受動物排泄物汙染。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師陳政國，為患者（非當事人）進行腹部超音波檢查。（林欣儀攝）

陳政國進一步解釋，山泉水內常見的微生物包括有志賀氏菌、大腸桿菌、鉤端螺旋體菌、阿米巴原蟲等，此類微生物會導致患者出現腹瀉、嘔吐或發燒、貧血症狀，嚴重時甚至可能引發血便、腎衰竭或敗血症，而生吃、生飲也可能將蟲卵吃下肚，過去也曾發生民眾用山泉水洗手後剝橘子吃，卻將鉤狀螺旋體菌吃下肚。

陳政國強調，使用山泉水前務必要先將水煮沸，尤其是糖尿病、癌症患者或老年人、小孩等免疫力低下者，尤其應切忌生飲山泉水，而即便是免疫力正常者若感染腸道寄生蟲，也可能不慎傳染給別人，民眾應特別留意。

(中時 )