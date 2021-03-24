元大寶華綜合經濟研究院於今（24）日更新台灣2021年經濟預測，全年經濟成長預測值上修至4.4％，較上次預測的3.1％，大幅上調了1.3個百分點；元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源警示，經濟復甦力道增強，後續要留意經濟有稍微「過熱」現象，而台灣缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才等五缺問題，又再度浮上檯面，將會影響台灣未來經濟成長的表現。

梁國源分析，當新冠肺炎疫情爆發，全球主要經濟體經濟衰退，沒有人會討論五缺的問題，但台灣資源有限，每當經濟好轉、訂單增加、出口表現強勁，存在已久的五缺問題便會突顯。

以這次缺水問題為例，電子業受惠疫情帶來的宅經濟效益，訂單、出口大增，但提供三科學園區用水的水庫，蓄水率嚴重偏低，若無法確保用水無虞、甚至進一步實施「供五休二」等，導致科學園區的產能受挫、風險加劇，勢必影響科技業高產值對台灣GDP的衝擊。

國際經濟方面，元大寶華報告指出，主要預測機構多正面看待疫苗對新冠肺炎(COVID-19)疫情的抑制作用，並認為激勵性財政與貨幣政策將持續、人們適應疫情將成新常態，研判短期循環性順風將勝過類COVID-19疾病重複來襲，通膨再現、債務升高以及在地化生產趨勢上升等，將成了中長期結構性逆風因素，全球今年的經濟表現尚屬優異。

梁國源預測，全球經濟可望邁入復甦之路，各國主要預測機構皆紛紛上修今年全球經濟成長率測；值得留意的是，經濟有稍微過熱的現象，Fed利率正常化的政策可能提前展開，通膨壓力隱憂再起，這些都會影響台灣利率、物價走勢。

元大寶華預測，今年台灣各季經濟成長率表現分别為6.05％、6.84％、2.77％、2.35％，並同步上修今年消費者物價上漲率至1.35％，修正全年新台幣對美元匯率均價預測值為28.5元。

(中時 )