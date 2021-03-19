陸委會昨宣布將開放大陸商務人士來台，期待兩岸能否找到一個最大公約數及「建設性的模糊」。對於「建設性的模糊」是否包含九二共識等概念，陸委會主委邱太三今表示，九二共識在國內引發非常大的爭議，縱使國民黨內部也有不同意見，顯然已經沒有辦法建設性模糊代替。

針對何謂「建設性模糊」，邱太三今赴立法院備詢前受訪表示，「建設性模糊」是美國前國務卿季辛吉提出，是指在談判中對敏感、爭議不下議題，能用模糊字眼來滿足雙方基本需求、立場，讓談判能進行。

台灣與帛琉旅遊泡泡即將啟動，外界關注小三通何時重新恢復，邱太三說，這部分要先由指揮中心做各項評估，陸委會也會做了解，再做最後的決定。對於美中會談對台的影響，邱太三說，美中會談剛結束，我們會蒐集各項資訊跟各界評析，做最後的判斷。

此外，國防部長邱國正昨在立法院外交國防委員會備詢時表示，台海若有軍事狀況，「敵人要打多久，我陪多久」。邱太三對於邱國正在立法院的宣示表達敬佩；邱太三表示，從蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都一再昭示國人，建設國防自主防衛能力是政府責無旁貸的目標，也是一定要達成的政策，邱國正答詢說法絕對可以激勵國軍士氣，振奮民心。

(中時 )