華人社會中婆媳問題一直是千古難解的難題，夾在中間的丈夫往往一個決定做不好就會引來責罵，網上常傳「若太太和媽媽同時落水該先救誰？」這類千古難題，昨(8日)是國際婦女節，彭于晏一早就曬出彭媽媽傳給他的「正確解答」，笑說這時候若婆婆先去學游泳，媳婦逼問丈夫這題，老公大可回答：「我不用下水，我媽會救妳的，她會游泳。」笑翻網友。

近來名人夫妻福原愛、江宏傑傳出婚變，其中一因被指和婆家相處不睦，甚至遭語言霸凌有關，可見婆媳問題一直是婚姻中常出現的困擾。38歲黃金單身漢彭于晏向來跟媽媽感情好，近年來常在IG分享跟媽媽四處趴趴走合影，昨他分享媽媽主動傳給他若被問：「老婆、媽媽掉到水裡該救誰？」的逗趣故事，說有位老奶奶近來不學土風舞改學游泳，一問之下，老人家無奈說不想為難兒子，害兒子、媳婦吵架，就決定先學游泳。

彭于晏跟媽媽感情好。（圖／翻攝自yuyanpeng IG）

彭于晏說，後來那對夫妻又吵架，太太急問：「我跟你媽掉水裡，你先救誰？」此時丈夫雙手一攤說：「我不用下水，我媽會救妳的，她會游泳。」太太又逼問：「不行，你必須下水」，老公無奈說：「那妳死定了！我不會游泳，我媽肯定先救我。」讓彭于晏笑說：「折磨全世界男人的千年難題，終於被偉大的母親破解啦！」

彭于晏最後表示，這是媽媽一早傳給他的有趣故事，最後下Hashtag說：「會游泳很重要」，網友回說：「好想叫你媽媽一聲婆婆」、「你媽在暗示你可以娶妻了」、「你媽媽缺媳婦嗎？我盡量不掉水裡」。而今年1月，網上突然傳出彭于晏和和唐禹哲要出櫃的假訊息，引來彭于晏親上火線回應：「假的，無聊，爛透了」，其工作室也揚言提告，只能說單身男神的感情動向，大家都很關注。

(中時新聞網)