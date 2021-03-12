「桌球CP」福原愛、江宏傑爆出4年婚變，日媒報導福原愛不滿夫家長期精神、言語霸凌，才心死決定離婚。網友挖出福原愛過去談夫家點滴，她剛生完第一胎後曾回日本上節目，被問是否有意復出？她打趣說過去陪她比賽的球拍已經被婆婆要走，如果要重新練習可能得先選新球拍，間接婉拒復出，主持人上田晉也則秒虧：「那妳就對婆婆說『球拍還我』，不就好囉？」

福原愛、江宏傑結婚4年，育有1子1女，最近卻傳出兩人婚變內幕，日媒報導，福原愛長期被夫家精神霸凌，不僅被江宏傑用粗俗字眼謾罵，又被婆婆稱金雞母，導致她內心受創，她稱讚婆婆廚藝，被虧：「看吧，日本人特有的奉承話！」令福原愛覺得很難堪，最後導致無法回頭的局面。

福原愛昔日上節目開玩笑說球拍已經交給婆婆。（圖／翻攝自 Youtube）

回顧福原愛與江宏傑的台日婚姻，開頭原本十分甜蜜，2017年兩人生下第一胎愛女後不久，福原愛曾回日本上談話節目《上田晉也的best禮物》，被問之後會不會回歸「戰場」？福原愛表示看了別人比賽的畫面覺得很帥，自己也想當那樣帥氣的人，「內心果然還是有點動搖」。

主持人給一句建議，福原愛笑翻。（圖／翻攝自 Youtube）

話鋒一轉，福原愛透露，里約奧運後自己只拿過球拍一次，「我婆婆對我說『奧運會時用的球拍給我吧』，我就給了她，所以要重新開始的話要從選球拍開始了」，上田晉也則建議她直接跟婆婆要就好，還打趣說：「我去幫妳要吧！」福原愛也順著玩笑話說：「那就麻煩你了」，眾人笑成一團，雖只是笑話，但也間接指福原愛願意把重要的球拍獻給婆婆，對照如今處境，令人唏噓。

(中時新聞網)