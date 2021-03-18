【回憶殺】63歲資深港星魯振順踏入演藝圈超過40年，被封為是最佳綠葉，精湛演技受到觀眾認可，當時《笑傲江湖》的東方不敗一角更是深植人心，然而他的情路坎坷，還曾陷入低潮，在酒後試圖自盡，走過鬼門關，他也終於了解：「一切也是過眼雲煙，最重要是當下活得開心。」

魯振順出道至今擁有超過140部作品，他大多都演出陰柔角色或反派，1985年當上電影《天皇巨星》男主角，卻沒有讓他的聲勢變高，反而負評如雪花般飛來，加上當時魯振順不懂得該如何交際應酬，因此時常覺得自己懷才不遇，做什麼都不順，還曾因為合作女演員太愛遲到，就讓他的情緒陷入極端低潮。

魯振順出道超過40年，累積超過無數部作品。(圖/翻攝自微博)

然而魯振順人生最大的打擊，還是交往7年的女友瞞著他去墮胎2次，他曾娓娓道來：「她是在分手後，有次酒後告訴我，曾為我打掉孩子，那孩子已在肚裡成形，鼻子很大很像我」，每當提起這件事，魯振順總是憤恨難平，他在交往期間曾求婚過，卻遭到對方拒絕，因此對這一切始終無法釋懷。

魯振順試圖輕生曾傷透媽媽(左)的心。(中時資料照)

魯振順曾形容那是椎心之痛，「她說是為我著想，因為是我的事業起步期，她不想有孩子拖累我，我沒法接受，我一直想要的就是一個屬於自己的簡單家庭。」他開始放任自己沉迷酒精，某次喝醉他用玻璃割向手腕，試圖輕生，「因為喝了酒，那些血從我手婉四射出來好恐怖」，所幸最後撿回一命。

魯振順如今過得知足常樂。(圖/翻攝自魯振順臉書)

經過了這次生死交關的經驗，魯振順終於決定振作，學會放過自己，他發現要有健康的身體和感恩的心，才能去做喜歡的事，「一切也是過眼雲煙，這40幾年我見盡這行高低起跌，由百花齊放至冰河時期都經歷過，唯有開心地活在當下。」如今他還是會渴望有另一半依靠，但已經學會笑看人生，讓一切隨緣。

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