前《黑澀會》美眉Apple（黃暐婷）外型甜美、氣質清新，時常在各大節目分享過去日常遇到的荒謬軼事，近來性騷擾事件頻頻受到關注，她也在節目《WTO姐妹會》分享，過去她曾在公車上遇到變態，當下慌到來不及反應，對方就已經下車逃跑，在她心裡留下陰影。

Apple透露當時是夏天，那時還是學生的她正要搭公車回家，一名身穿羽絨衣的男子上車後就坐在她旁邊，「因為他羽絨衣很大件，有一點蓋到我的腿，我以為就是不小心，後來明顯感覺到外套裡的手從我大腿滑過去」，她以為是自己會錯意，看了一眼對方，「對方也一臉若無其事」。

當下Apple沒有多想，繼續低頭滑手機，沒想到男子竟得寸進尺，直接抓住她的大腿，她還來不及反應，對方已經跑下車，讓她感覺十分驚恐，但也沒留下任何證據報案。來自香港的Jenny也透露，來台後她也曾在公車上遇到變態，還好她立刻使出防身術，大聲喝斥對方「幹什麼！」才逃過一劫。

Apple前年被拍到和「最帥牙醫」趙國翔幽會，小倆口也大方認愛，不時在社群平台上放閃，兩人以結婚前提交往，都已經見過雙方家長，且未來的準婆婆對Apple十分滿意，讚她孝順、會做家事，趙國翔更是有意要求婚，已經在默默計畫。

(中時新聞網)