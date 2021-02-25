南投1名7歲的林姓男童，與哥哥自家空地玩弓箭時，不慎被弓箭射入臉部，家長趕緊送至衛生福利部南投醫院急救，箭頭差一點就穿過眼睛或傷及顏面神經，男童在安排手術移除異物與清創後，已無大礙。

12歲的林童（哥哥）在家中空地玩有殺傷力的弓箭，不慎射中7歲的林小弟弟右邊臉頰，金屬箭頭插入林弟弟臉頰，畫面相當嚇人，家長看到也嚇壞，趕緊將弟弟送醫。家屬向醫師表示，過年期間帶12歲的林哥哥逛夜市，玩了弓箭射氣球遊戲，之後男孩就吵著也要一組，家長只好在網路上購買弓箭組，讓哥哥可以盡情射箭，沒想到19日下午，哥哥在自家院子射箭時，弟弟剛好從標靶旁經過，哥哥一時未注意就射中弟弟。

大約80公分的箭矢插在男童的臉上，畫面真是膽戰心驚，男童阿公剪斷部分的箭，並立即將他送醫。南投醫院外科許家榮醫師指出，異物從右臉進入，導致患者右臉頰及顴骨周圍穿刺傷，安排手術拔除異物。

許家榮提醒當異物留在身體尤其顏面部時，別任意拔除，因為臉部的血管較豐富，易導致出血，需確認其傷口位置、深度，評估受傷情形後再進行處置。

提醒民眾，由於箭矢尖銳，且當弓箭發射出去時，其射擊力道強勁，一旦誤傷到眼睛或其他器官，可能會造成難以挽回的傷害，為保護兒童使用安全，家長應為孩子慎選玩具，若在進行弓箭相關運動時，應到專業的射箭場地進行射擊，避免產生不必要的危險。

(中時 )