具中華民國國籍的台裔前NBA球員林書豪近日在美遭辱，被當面稱「冠狀病毒」，綠委何志偉、莊瑞雄對此起種族歧視事件，表示「感同身受」、「個人表達聲援」。藍委李德維說，此事豈能如此罷了，外交部跟駐美代表蕭美琴，應立刻向美方表達抗議。

林書豪目前於NBA的G聯盟球隊聖克魯斯勇士隊打球，而雖在美國出生長大，但父母都是台灣人，因此也具中華民國及美國雙重國籍。林近日於臉書發文表示，身為9年的NBA老兵，但卻不能保護自己在球場上被稱作「冠狀病毒」。

林書豪指出，過去學生時期在常春藤聯盟時，早就經歷種族歧視，也已厭倦被告知，遇到這類事件要低調，不要製造麻煩。自己希望能做些什麼，讓未來的亞裔美國人可以更好，但需要團結才能達到目標。

莊瑞雄說，美國是民主老牌的國家，但至今仍存在種族歧視，這些歧見仍得不斷化解，畢竟病毒才是共同的敵人。對於林書豪遇到的狀況，也要表達聲援。至於總統府、行政院、民進黨是否會有動作，莊回應，應該會有個別立委表態。

何志偉表示，美國是移民國家，包容多元種族共存共榮，是美國一直在努力的目標，自己過去也在美國生活，對林書豪的遭遇，多少能感同身受。如今看到林書豪如此堅強地面對歧視，非常感佩，希望林書豪加油。

李德維指出，林書豪在美國土生土長，而且是哈佛畢業的高材生，也在NBA發光發熱，但連他都會在美國遇到被當面稱「冠狀病毒」的種族歧視，可見嚴重程度。

李德維說，林書豪在美國被人當面稱「冠狀病毒」，都會感覺到被歧視，行政院長蘇貞昌也一天到晚講「武漢肺炎」，分明也是歧視，結果還說「只有防疫、沒有污辱」，根本就是在硬拗。

(中時 )