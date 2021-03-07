對於國際有聲音質疑中國大搞「疫苗外交」，大陸外交部長王毅今日表示，「無論是中國疫苗，還是外國疫苗，只要安全可靠，就是好疫苗」，中方反對搞「疫苗民族主義」，更抵制任何把疫苗合作政治化的企圖。

大陸十三屆全國人大四次會議定今天下午3時在人民大會堂新聞發佈廳舉行記者會，大陸國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

陸媒提問，中國已經向許多國家援助或是出口了新冠疫苗，但是也看到有些聲音在質疑中國搞疫苗外交，對此怎麼看？

王毅表示，疫苗是抗擊病毒的利器，是拯救生命的希望，應當服務全世界、造福全人類，中國堅定秉持疫苗公共產品的「第一屬性」，率先承諾疫苗研發後作為全球公共產品，特別是努力提高疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性。

王毅又指，中國已同10多個國家開展疫苗研發和生產合作，100多個國籍的10多萬志願者參與其中，另外，17個中國疫苗已進入臨床試驗階段，60多個國家授權使用中國疫苗。

他稱，中國疫苗的安全性、有效性正在得到各國廣泛認可，中方也願意同各國探討疫苗接種互認的可行性和操作方案。

王毅說，中國加入了世衛組織「新冠疫苗實施計劃」，承諾首批提供1000萬劑疫苗，用於發展中國家急需，中國已經並正在無償向69個有急需的發展中國家提供疫苗援助，同時向43個國家出口疫苗。

另外，王毅也表示，願意與國際奧委會合作，向準備參加奧運會的運動員們提供疫苗。

(旺報 )