32歲女星Angelababy（Baby，楊穎）外型亮麗、五官精緻，出道以來爭議不斷，先前被傳整容遭她駁斥後，最近又因演技和婚姻現狀引起討論。媒體報導，曾指導她演戲的中央戲劇學院表演老師劉天池被問此事，直說：「我不是要去推卸責任。不過，師父領進門，修行在個人」，疑她自己也不挺Baby演技。

Baby早年因出道初期與後來容貌不同，引發過整形質疑，當時她澄清因矯正過牙齒，才改變臉型，2015年她更依據律師的建議，親上火線到醫療機構進行面容鑑定，當時醫生祁佐良公布結果，澄清Baby的雙眼皮、眼角、口腔部分都沒有切口痕跡，判定應未動過手術。

Angelababy去年演技受到章子怡肯定。（圖／達志影像）

除了綜藝節目外，Baby也相當認真耕耘演員身分，卻常引來演技不佳的罵名，還有黑粉稱她「爛片王」，在《大漢情緣之雲中歌》和《孤芳不自賞》中評價兩極，去年她演出《摩天大樓》，原本外傳她最弱的哭戲卻意外引發討論，連影后章子怡都罕見稱讚，直說：「她演的美寶真摯自然，讓我覺得沒飽，她對這個角色的投入與呈現值得肯定，有時不想著怎麽去演反而會更加有魅力！」

中央戲劇學院表演老師劉天池曾教Angelababy演技。（圖／翻攝自秒拍）

章子怡的發文一出，讓許多網友感到驚訝，還打趣反問影后：「妳是不是被綁架了？」章子怡則繼續力挺，笑說：「要相信自己的眼睛」，Baby見此也感謝章子怡的肯定，未來會繼續努力。據《東網》報導，過去在《孤芳不自賞》、《創業時代》執導過Baby拍戲的劉天池最近被問是否覺得Baby演技停滯沒長進，她淡然表示：「師父領進門、修行在個人」，演員自己必須將所學所聞把自己捏合成「角色」，其他還有角色的情感累積、歷史背景等，都要看這個人對生活敏感度的呈現，「就像很多人都有學鋼琴，但中國只出了一個郎朗、一個李雲迪」。

(中時新聞網)