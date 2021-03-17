110年大學「繁星推薦」今日放榜，南投普台高中繁星閃耀，台大、清大、交大、成大、政大皆榜上有名，另有2位通過台大牙醫、馬偕醫學系第一階段，超過7成錄取率！上榜學生均為普台國中小直升學生，普台12年一貫優質的辦學成果有目共睹！

普台高中繁星推薦亮眼！錄取台、清、交、成、政頂尖學府及台大牙醫系、馬偕醫學系學生，與師長歡喜合影。右六為校長林秋惠。

錄取台大電機系林均翰(左二)、台大牙醫系陳潁(左一)、馬偕醫學系劉佳瑜(右一)，與普台高中校長林秋惠(中)、班導師連傑(右二)開心合影。

南投學測狀元、5科全考75滿級分的林均翰錄取台大電機系。原本選擇醫學工程，但與家人討論後決定先廣泛探索不同領域，研究所再攻讀所愛，均翰感謝學校的栽培及教導，會將自己的讀書秘訣不藏私地傳承給學弟妹，期待學弟妹們青出於藍！錄取清大資工的黃柏凱，與班導約定好要貢獻自己所長，撰寫簡易程式回饋學校，希望可以幫助老師更順利處理行政事務，未來想投入AI領域，期許讓台灣的AI發展被世界看見。如願錄取交大資工的袁孟華，感謝家人的陪伴及鼓勵，讓他盡情探索各領域新知，培養多元能力，如今才能繳出亮麗的成績單，上大學規劃跨校跨系修課，再精進自己的能力。

校排前端的陳潁和劉佳瑜分別通過台大牙醫、馬偕醫學系第一階段。兩人皆希望未來能服務偏鄉，回饋鄉梓。陳潁想回到南投這塊孕育他成長的土地，在行醫服務偏鄉之餘，也希望透過教育傳達正確的醫藥觀念。樂觀積極的佳瑜分享，國中時受靜心課程的薰陶，讓她領悟到生命的可貴，她開始加強學科基礎，先修高中生物。高中時積極參加清華大學生命科學人才培育計畫、北醫醫學營等等，種種的積累讓她更堅定從醫這條路，未來她希望加入小兒科的行列，將自己的正能量帶給小朋友。

同班的吳炫稼錄取清大數學系、李詩嘉錄取政大國貿系、林正光錄取成大化工系。錄取的學生們紛紛感謝學校老師的陪伴及輔導，從個別了解他們的升學志向、校系篩選到錄取優勢分析，都給予最好的建議，最終才能一圓心中的夢想大學校系。

普台高中校長林秋惠表示，近年考招制度的變革翻轉了過去的學習觀念，普台於創校之初便確立了「多元學習、適性發展、因材施教、品格第一」的辦學理念，規劃全住宿的教育環境，提供一個優質的學習殿堂，讓孩子為大學求學或社會上就業，打下扎實的學力基礎，儲備一輩子受用無窮的豐厚人生資糧，祝福每一位同學均能在大學的學習生活中更上層樓，將來所學回饋國家社會！

(中時新聞網)