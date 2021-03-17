南韓30歲女星李侑菲(이유비)，過去曾在韓劇《善良的男人》中飾演宋仲基妹妹一角而聞名。即將於本月22號推出全新電視劇《朝鮮驅魔師》的她，今日(3/17)出席開播記者會時的穿搭，受到網友熱烈討論。

李侑菲在今日的開播記者會開始之前，就被媒體捕捉到私下的模樣，只見她戴著口罩，身穿黑色斗篷外套，內搭藍色雪紡洋裝及深V長靴，並以腰封勾勒出腰線，整體造型看起來甜美又不失個性，而李侑菲看到鏡頭後也不忘俏皮的擺出各種姿勢，經過強烈的陽光照射，使她一雙雪白美腿立刻乍現，相當吸睛。

另外，李侑菲日前為了宣傳新戲，也受邀擔任雜誌《MAPS》的4月號封面人物，在她率先公開的側拍照中，除了穿上細肩帶上衣對著鏡子自拍外，白色的綁帶針織衫洋裝更是火辣，「不穿好」及「不綁好」的穿搭方式，大方秀出胸口玫瑰刺青，身材曲現若隱若現，讓網友看到後忍不住留言「姊姊胸前刺青太美了」、「雖然是貼紙，但一樣很性感」、「皮膚真的白到發亮」吸引超過4萬人按讚。

李侑菲擁有甜美外表、白皙的牛奶肌，加上甜美的笑容，自《善良的男人》爆紅後，陸續在《皮諾丘》、《夜行書生》、《任意依戀》、《便利店新星》、《鄰居表親》等電視劇及電影中獲得演出，演技備受肯定。22日李侑菲也將推出喪屍古裝新作《朝鮮驅魔師》，令人相當期待她在劇中的表現。

(中時新聞網)