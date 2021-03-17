南韓39歲「戲劇女神」全智賢，近日除了忙著與實力派男星朱智勛趕拍電視劇《智異山》外，也為自己所代言的保養品牌拍攝全新廣告及形象照，並在釋出的照片中大秀凹凸有致的身材曲線，受到網友一致好評。

全智賢出道時憑著亮麗外表、173cm高䠷身材，在模特兒界獲得注意，後來轉戰戲劇圈後，陸續在《我的野蠻女友》、《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》等電視劇及電影中演出，並以自然又精湛的演技獲得多項人氣大獎，受到海內外粉絲的喜愛，人氣橫掃全亞洲。不過，全智賢自從2017年宣布懷孕後，便將重心轉往家庭及慈善公益活動，直到去年底才宣布復出，今年更一連推出《智異山》、《屍戰朝鮮：雅信傳》兩部作品，令粉絲們相當期待。

但全智賢即使已有4年未推出作品，廣告、代言卻從不間斷，還曾多次獲選為「廣告好感度排行榜第一名」的女星，是許多廠商心目中的帶貨女王。近日，全智賢再度為自己代言多年的保養品牌SU:M37拍攝廣告及形象照，廣告中她以波浪長髮搭配繞頸削肩洋裝，修身的剪裁與側面鏤空、裙襬高衩的性感設計，使她完美曲線一覽無遺，轉身更發現背部全裸，辣秀性感美背，電得網友忍不住大讚「廣告太有誠意了」、「這哪像兩個孩子的媽」、「狀態好到太誇張」、「女神殺人啦」引發話題。

全智賢過去受訪時曾表示，自己的身材也不是天生就如此纖細，她除了平常會控制飲食並堅持規律的作息及運動外，她還會以不慣用的左手吃飯，緩慢的進食除了能幫助消化外，也能騙過大腦已有飽足感，減緩吃東西的慾望，進而維持好身材。

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(中時新聞網)