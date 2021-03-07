來自馬來西亞的「鋼琴女神」李元玲，不僅擁有亮麗外型和火辣身材，琴技也是精湛，常在社群網站分享近況的她，近日在IG分享如何讓「男人拜倒在妳石榴裙下」，並曝光完美S曲線，引起熱議。

李元玲在IG發文「教女生如何讓男生拜在妳石榴裙下」，並附上一段影片，只見原本穿著紫色旗袍的她，慢慢拉下背後拉鍊，裡面穿著一套超性感內衣，下半身穿著黑色蕾絲丁字褲，讓她渾圓美尻整個露出。

李元玲拉下拉鍊洩性感內衣。(圖／翻攝自IG)

轉到正面更性感，高衩設計讓神秘地帶若隱若現，簍空肩帶完美襯托渾圓胸型，性感指數破表，才PO出6個小時，就吸引超過6萬個粉絲按讚，「女生都失控了」、「太殺了，魔鬼身材」、「看了會流鼻血」。

李元玲是國際著名鋼琴家李雲迪的愛徒，身材臉蛋都出色，加上精湛琴技，讓她被封為「鋼琴女神」，多才多藝的她擅長鋼琴、芭蕾舞，私下也熱衷健身、重訓，更練出體脂率僅12%的魔鬼身材，讓不少女性都稱羨。

而平時不吝於分享性感照的她，卻慘被網友怒嗆只會露奶、沒有琴藝，讓他忍不住反擊，「一個人的穿著俗氣，只是他個人品味不一樣，但是如果你說他壞話、嫌他品味差，那就是你人品問題。」

更直接點名「鍵盤俠、網路霸凌者」，喊話：「別老是用自由言論道德觀綁架人，或用粗俗不堪入耳的話，去攻擊你看不順眼的人，這只讓你看起來更沒素質沒教養！」

(中時新聞網)