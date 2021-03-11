女神徐若瑄（Vivian）是演藝圈的不敗女神，徐若瑄相當多才多藝，影歌視三棲，是著名的全方位藝人代表，同時，徐若瑄還是美魔女一枚，下周將過46歲生日的她，擁一張凍齡臉蛋和光滑肌膚，而徐若瑄稍早則在網上曬現身街頭照，戴棒球帽、黑口罩的她相當低調，甚至還說：「素到經過你旁邊你都認不出來」，女神狀態好到不科學。

徐若瑄今（11日）中午在臉書曬出自拍照，只見她打扮低調，徐若瑄頭戴白色棒球帽、黑色口罩，並大方頂著素顏現身街頭，同時徐若瑄也發文：「平常我都長這樣！『素』～舒～服～ 素不素？」，徐若瑄還得意標記「#素到經過你旁邊你都認不出來」。

徐若瑄頭戴白色棒球帽、黑色口罩，並大方頂著素顏現身街頭。（圖／取材自徐若瑄 Vivian Hsu 臉書）

網友則紛紛留言大讚：「素顏就是漂亮」、「還是認得出來…太正」、「看到大眼睛就認得了」、「素素的還那麼正，經過我會多看幾眼」，其實，擁凍齡童顏的徐若瑄下周就要迎接46歲生日，不過徐若瑄一張小巧巴掌臉和一雙大眼睛相當奪目，身為美魔女的她嫩度完全不輸少女。

徐若瑄上個月才與老公李雲峰慶祝結婚7周年，而她也飛回新加坡，跟著老公李雲峰在新加坡夫家過年，因受疫情影響較難折返、加上需要隔離，徐若瑄今年春節則都留在新加坡過節，不過徐若瑄在本月底將出席「大港開唱」活動，徐若瑄更將和樂團麋先生搭檔演出，想必她的現身會引發各界關注。

(中時新聞網)