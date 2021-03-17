台帛旅遊泡泡今天成行，未來民眾出國要在出發前先進行採檢，採團進團出的方式。外界擔心，若有團員驗出陽性，是否會整團取消行程？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，一旦有人確診，就是確診者送醫隔離，其親密接觸者也要配合疫調，回到居家檢疫14天，其餘團員的行程則不受影響。

陳時中表示，旅遊泡泡若出現確診，會立即進行疫調，有親密接觸者回到居家隔離，這些人將沒有辦法出團，呼籲民眾若想順利出遊，避免旅途中被送至醫院隔離，到機場口罩戴緊緊是必要的。

陳時中說，若在帛琉當地有症狀，採檢確診後盡量在當地醫療，避免移動，若他想返台就醫，可以搭醫療專機返台，所以建議保醫療險，並包含有醫療專機後送的項目，是最保險的方式，以防萬一。

有關帛琉民眾來台就醫的部分，陳時中表示，帛琉人來台依舊會簡化居家檢疫，若是進到醫院就醫，由於醫院屬於高風險地區，因此仍會維持跟原來一樣的14天居家檢疫的防疫標準。

(中時新聞網)