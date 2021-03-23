美國聯準會(Fed)主席鮑爾與財長葉倫23日首次聯袂出席國會聽證會，就政府的疫情紓困努力作證。葉倫在預先擬好的證詞中樂觀表示，拜登政府的疫情紓困案有助美國經濟成長並於明年達到充分就業。但鮑爾認為美國經濟離完全復甦尚遠，重申會持續寬鬆給予支撐。

這是葉倫首度以財長身分赴國會作證，她周二偕同鮑爾出席眾議院金融服務委員會聽證會，周三前往參議院銀行委員會發表證詞。

儘管聽證會主要聚焦疫情紓困計畫，鮑爾和葉倫料將在其他議題上面臨拷問，包括總體經濟復甦情況、財政部實施1.9兆美元疫情紓困方案進度、Fed決定鬆綁銀行補充槓桿比率(SLR)的緊急措施不再延期。

葉倫在準備於眾院金融服務委員會發表的書面證詞中表示，隨著1.9兆美元《美國救援計畫法案》(American Rescue Plan Act)通過，「我對民眾度過疫情難關，基本生活無虞有信心。我相信他們將迎接經濟日益成長的到來，我認為明年就可看到重返充分就業。」

首度與葉倫在國會聽證會同台亮相的鮑爾，周二將告訴國會議員，縱使近來美國經濟已見好轉，但離完全復甦還是有段距離，Fed仍將持續寬鬆支撐經濟。

鮑爾在周一曝光的書面證詞中指出，「自今年1月以來，新冠肺炎新增確診數、住院數和死亡數皆見下滑，加上疫苗接種持續進行，可望於今年內回歸常態。」他說：「經濟復元進度比預期中快，而且有逐漸增強之勢，但離完全復甦尚遠，只要有需要，Fed會繼續為經濟提供支撐。」

鮑爾證詞特別提到，美國失業率還在6.2％的高檔，此統計數據無法充分反映放棄就業及退出勞動市場的失業人口。

鮑爾表示，Fed並未忽視有數百萬美國人還在受苦，包括服務業低薪勞工、非裔美國人、西班牙裔及其他少數族群，疫情衝擊下他們受創尤深。

(工商 )