龜山苗圃斥資8000萬改善，力推成為環教園區，但3年過去仍在申請中，不但未開放還淪為野狗後花園。（牛煦庭提供／蔡依珍桃園傳真）

龜山苗圃斥資8000萬整建，高喊要成環教園區，但3年過去仍在「申請中」，不但未開放還淪為野狗後花園，每年無償提供給市民的11萬株苗木也挨批存活率低落、浪費公帑，農業局表示，今年開始發放植栽指南，加強教導，也會依預算評估提高苗木規格，龜山苗圃可望今年取得環教認證。

議員牛煦庭說，市府投入逾8000萬預算整頓龜山苗圃，但預計當環境教育園區的A區限定平日9點到17點開放，等同上班時間，假日也限10點到16點，廣達3公頃、形同「萬坪公園」，市民無福消受，且至今導覽人次僅有300人，淪為蚊子館。至於D區大草坪已委託觀旅局管理，規畫成露營園區，但實際走訪卻成野狗樂園，呼籲活化轉型成為「童軍教育園地」，不要8000多萬丟水裡看不到效果。

議員陳雅倫也說，占地13公頃的龜山苗圃除了可當公園，還兼具「樹木銀行」功能，但2019年就高喊要申請環教場所認證，至今仍在「申請中」，連較晚興建的八德防災教育館都已通過，斥進度拖延，要求專案檢討。

龜山苗圃斥資8000萬改善，力推成為環教園區，但3年過去仍在申請中，不但未開放還淪為野狗後花園。（牛煦庭提供／蔡依珍桃園傳真）

農業局擔憂龜山苗圃設備被破壞、苗木遭竊，將待引入保全後逐步開放。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

農業局擔憂龜山苗圃設備被破壞、苗木遭竊，將待引入保全後逐步開放。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

議員黃婉如和葉明月也提到，桃園每年無償提供逾11萬株苗木給市民綠化環境，但「苗體比筷子還細」風一吹整排都倒，根本種不活，影響民眾領取意願，帶回後存活率也低落，根本是浪費公帑。

林務科長傅瀅濱表示，考量採購和民眾載運和照顧成本，都以灌木類3吋盆、喬木類8吋盆發送，追蹤存活率都有8成，強調照顧習慣和種植時間都會影響後續生長，曾有民眾連塑膠盆一起放入土壤中，今年祭出植栽指南教導基本觀念，希望再提高存活率。

傅瀅濱也提到，2019年申請環教場域認證，去年一度因疫情卡關，委員直到下半年才到場會勘，2月順利送件，預計4月可到大會審議，不諱言擔憂設備被破壞、苗木遭竊，將待引入保全後逐步開放。

(中時 )