藍委林為洲今日於立院質詢時表示，日前中國以發現介殼蟲為由，禁止台灣鳳梨輸入，如果這不是檢疫問題，而是政治事件，那未來恐怕不只鳳梨，任何水果要輸出到中國都有困難，農委會要好好評估，也要因應，「總不能水果過剩就一直叫國人吞下去吧。」

林為洲指出，中國在3月1日以發現介殼蟲為由，突然宣布暫停台灣鳳梨輸入，讓台灣措手不及。但這是單一事件還是組合拳？台灣有90％的水果出口到中國，如果下次中國又宣布其他水果禁止輸入，台灣該怎麼辦？

林為洲質問，現在到底是因為檢疫問題還是政治問題，介殼蟲是否已經查清楚？農委會主委陳吉仲回應，上週中國國台辦說，2月底輸入數個貨櫃的鳳梨，查出5批帶有「菝葜黑圓盾介殼蟲」，這在台灣很少發現，在中國也沒有。

陳吉仲表示，當下就已和中國連絡，請對方提供照片及科學證據，也有到產區去找，但目前都沒有發現，希望雙方可以一起好好討論。林為洲說，所以對方沒有提供照片嗎？陳吉仲回答「沒有。」

林為洲指出，如果是這樣，恐怕是政治問題，未來中國可以針對任何一種台灣水果禁止輸入，那事情就大條了。之後鳳梨、釋迦、蓮霧或其他水果的輸出怎麼辦？即便拓展其他市場也不是短時間能達成，農委會要好好思考。

(中時 )