台股3月26日全體上市公司總市值為49兆7,615.90億元，較前周五（19日）總市值增加7,591.87億元，周增幅為1.55％。康和投顧本周看好七大題材類股，包含：汽車股、塑化股、鋼鐵股、成衣股、PCB股、NB零組件股、航運股等，預期本周指數將在16,000-16,500點區間震盪。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.經濟部統計處公布2月外銷訂單，全球景氣復甦，科技類產品訂單強勁，且原物料走揚，傳統貨品接單續增，外銷訂單單月達425.9億美元、年增48.5％，創同期新高。預期半導體等電子零組件仍供不應求，科技類貨品接單續強，傳統貨品在景氣復甦與原物料價格走揚下，接單持續樂觀。

2.拜登政府研擬長期經濟計畫，主要包含強化基礎建設、因應氣候變遷等，總規模約3兆美元以上，拜登並承諾美國要在創新和基礎建設方面超過中國，並考慮投入約4,000億美元，在綠色環保支出，將帶動相關產業發展趨勢。

3.目前全球疫苗施打總數前三名的國家，分別是美國、中國與印度，其中美國接種疫苗數超過1.3億劑，其每日確診病例人數呈現穩定下滑，就算全球整體統計數據顯示，在2月中之後疫情有再度復發的跡象，且歐洲部分地區更是針對第三波疫情來襲宣布繼續封鎖，但因美國地區疫情得以控制，使得全球經濟復甦力道不至於再受疫情所拖垮。

(工商 )