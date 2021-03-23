《商情》黃金亞洲電子盤走低 11:252021/03/23 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國股市上漲，加上美金回升，進而削弱黃金避險需求，促使金價走低，不過因歐洲新冠肺炎確診數上升，引發市場對經濟復甦的不確定性增加，而限制跌幅；截至台北時間3月23日上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 4月黃金下跌4.4美元，報每盎司1733.7美元。 5月白銀下跌0.089美元，報每盎司25.68美元。 4月白金下跌7.5美元，報每盎司1176.5美元。 6月鈀金下跌0.052美元，報每盎司2600美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤不振 《韓股》觀望鮑爾、葉倫談話 韓股升轉跌 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》台股「鴻」光滿面 均線全拿下 10:512021/03/23 財經 《晨間解盤》電子股焦點 鴻家軍、車電(倫元投顧提供) 09:092021/03/23 財經 《晨間解盤》後市發展 首看月線(日盛投顧提供) 09:172021/03/23 財經 資金簇擁 12檔銅板股小鬼當家 04:102021/03/23 證券．權證 《貿易》需求前景疑慮 日本橡膠開盤呈跌 11:422021/03/23 財經 《商情》保守觀望 紐約棉花微跌 09:432021/03/23 財經 台積電站回600元關卡 台股早盤漲幅擴大逾百點 09:562021/03/23 財經 陸港觀盤－股市回調 風險提前釋放 04:102021/03/23 全球財經 《商情》避險需求減 拖累紐約期金走低 10:002021/03/23 財經 《商情》強勁出口 亞洲電子盤玉米期價小漲 11:422021/03/23 財經 熱門股－台泥 價量齊揚短多氣盛 04:102021/03/23 證券．權證 財經熱門新聞 雙虎拚轉型 群創液晶窗問世 - 財經要聞 - 工商時報 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 去年稅後大賺760億元 國泰金擬加碼配息 - 財經要聞 - 工商時報 台幣連六貶 收今年新低 - 財經要聞 - 工商時報 現代和起亞在陸出現巨額虧損 擬以高階品牌捲土重來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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