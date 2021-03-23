因美國股市上漲，加上美金回升，進而削弱黃金避險需求，促使金價走低，不過因歐洲新冠肺炎確診數上升，引發市場對經濟復甦的不確定性增加，而限制跌幅；截至台北時間3月23日上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

4月黃金下跌4.4美元，報每盎司1733.7美元。

5月白銀下跌0.089美元，報每盎司25.68美元。

4月白金下跌7.5美元，報每盎司1176.5美元。

6月鈀金下跌0.052美元，報每盎司2600美元。(商品行情網)

(時報資訊)