因全球新冠肺炎疫苗接種進展順利，提振市場對經濟復甦的樂觀情緒，帶動美元觸及近4個月高點，削弱黃金避險需求，令金價走軟；截至台北時間3月29日上午10點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

4月黃金下跌2.3美元，報每盎司1730美元。

5月白銀下跌0.154美元，報每盎司24.96美元。

4月白金上漲8.9美元，報每盎司1186.8美元。

6月鈀金下跌5.6美元，報每盎司2670.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)