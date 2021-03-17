撞死23歲女騎士的張姓高中生，神隱9日後露面，但在媒體追問下一路保持沉默，其母親代為道歉並稱「小孩子嚇到了」。

台中市張姓高中生，7日凌晨駕駛家中賓士車出門買宵夜，卻因無照駕駛且疑似超速，撞上23歲的彭姓女騎士，造成頸椎斷裂，在加護病房急救9天之後，於15日深夜宣告不治。車禍後神隱9日的張姓高中生，16日在母親陪同下現身殯儀館，但並未至死者靈堂上香，張男全程沉默不發一語。面對媒體追問，僅由母親回應「已經對不起了，小孩子嚇到了」，便上車離去。

被撞的彭姓女騎士不治，肇事的張姓高中生上午現身，由母親陪同搭乘友人的車輛，前往交通隊應訊，在鏡頭前一路沉默並未講話。偵訊完畢，隨後前往殯儀館配合檢方相驗。張姓高中生穿著運動服，頭戴白色棒球帽及口罩，出現在殯儀館，由於檢方考量後取消行程，他在短暫停留後由母親陪同離開時，受到媒體記者包圍拍攝，面對記者提問，張姓高中生並未理會也沒有回應，逕自向前走。張母則是一路護著兒子往前移動。

媒體幾度追問是否要向家屬道歉，張姓高中生仍然沉默以對。肇事撞人的張姓高中生不說話，倒是母親護子心切，一直喊對不起、對不起。張姓高中生上車前，有記者開口提醒，撞人者不道歉，恐怕造成社會觀感不佳，張姓高中生母親則語帶不耐回應：「已經說對不起了！小孩子嚇到了！」，隨即關上車門，搭乘友人轎車離開。

肇事神隱9日的張姓高中生，因為事後並未向彭姓女子家人道歉，遭女方親友痛斥不聞不問，引起網友憤怒肉搜，身份曝光是某醫美診所院長小孩，醫美診所遭到負評灌爆。隨後張姓高中生僅由母親出面抱歉，並稱會負責到底。彭女不治之後，張姓高中生首度露面，但一切仍有母親陪同處理。

(中時新聞網)