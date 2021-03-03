28歲香港女星樂宜（Lokyii）本名廖樂宜，身材火辣的她被港媒封為新一代宅男女神，然而擁有螞蟻腰的她被眼尖網友發現，她似乎有點發福，經過一個新年腰線不再明顯，由於鋼琴女神李元玲最近才曬纖腰，不少網友將2人做比較，認為樂宜真的發福了。

樂宜日前一如既往在IG限時動態曬出福利照，只見她穿著知名品牌的黑色內衣褲，大秀火辣身材，而她也在內文詢問：「男生是不是喜歡微胖？」暗示自己現在已經是微胖的身材，有網友發現儘管樂宜的身材看起來還是苗條的，但肚子確實變得比較有肉。

經過一個過年，樂宜的肚子長肉了。(圖/翻攝自樂宜IG)

剛好一向熱愛健身的李元玲，最近也上傳了一系列大曬螞蟻腰彈琴的照片，只見她身穿蕾絲短版平口上衣，下身則是緊身短褲，自信秀出一雙大長腿和清晰可見的鎖骨，而她不科學的小蠻腰更是掀起熱烈討論，當她轉過身，圓潤的翹臀和火辣身材曲線，也讓人目不轉睛。

儘管有網友將2人的身材做比較，但也有人認為，2位女神各有各的好，樂宜有點肉更好看，看起來才不會太病態，「看上去非常性感」、「好性感好索呀」、「原来仙女也會下凡！」、「真是很美呢」、「哇！太美了！妳真的很漂亮」、「太勾人了」。

(中時新聞網)