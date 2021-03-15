JKF女郎安希雖然個頭嬌小，卻擁有傲人F級上圍，IG有121萬粉絲追蹤，人氣相當火爆，常不吝於分享火辣美照的她，日前穿上皮卡丘睡衣的她，惹火雙峰大方見客，白色蕾絲內衣更不小心露出，讓人看了血脈賁張。

安希穿上皮卡丘的睡衣，豐滿上圍疑似太雄偉，釦子直接撐開，白色蕾絲內衣更直接露出來，讓渾圓雙球和深邃事業線一覽無遺，另外，她也穿上蠟筆小新的睡衣，釦子同樣釦不住，讓雪白春光整片被看光。

安希性感辣照引暴動。(圖／翻攝自IG)

網友看了都暴動，直呼：「妳是不是還偷偷吃了性感長大」、「突然覺得小新真好命」、「好羨慕皮卡丘」。身為JKF元老女郎的安希，日前也獲得年度JKF百大女郎的第二名，人氣相當高。

當模特兒多年的安希，因為想挑戰不同的角色，開始研究動漫人物或遊戲角色，平時喜歡Cosplay的她，喜歡挑戰高難度的動漫角色，之前她用自己凶猛的車頭燈，來詮釋天竺鼠車車，讓網友都看暈，直呼鼻血狂流。

另外，她還穿上比基尼，在路邊烤香腸，超薄布料讓雙球快衝出，火辣造型同樣讓網友暴動，紛紛留言表示「這生意肯定火爆啊」。其實，她之前受訪曾透露，只要不要太誇張，她蠻享受別人注視自己的好身材。不過雖然平時尺度頗大，給人印象性感的安希，有個堅持就是「三點不露」。

(中時新聞網)