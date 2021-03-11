KID11日出席JKF百大女郎颁獎典禮，被問到前女友許維恩戀上王家梁一事，他回應早已私下恭喜許維恩：「很祝福她，每段戀情都被關注，對於一個女生來說非常辛苦。」並提及許維恩會帶新男友到他的野人火鍋吃飯，他頑皮地說：「我也是盡點老闆責任啊，會在裡面下毒藥。」語氣盡顯與許維恩仍有好交情。
至於怎麼看許維恩新戀情？KID大方表示看好這段感情，他覺得王家梁了解如何對許維恩好，他身為「前前男友」有責任給予正面祝福，而且自己目前也有穩定的交往對象，「她（許維恩）很幸福，我也很幸福」，並曝有事先報備，女友知道他出席美女如雲的頒獎典禮非常放心，「她很相信我，我還特別戴上墨鏡，就是怕眼神亂瞄被看到」，現場一陣笑聲。
KID現場頒發最佳美胸獎、最佳話題獎，大方應活動單位安排，與JKF女郎啾啾小公主體驗女友互動，發揮男友力公主抱，台下叫好聲不斷。
(中時 )
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