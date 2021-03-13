決勝第5局，混雙世界排名第1的台灣組合林昀儒與鄭怡靜霸氣關門，兩人一口氣連拿11分送對手斯洛伐克組合一顆鴨蛋，成功闖進WTT球星挑戰賽卡達站混雙決賽。

WTT世界桌球職業大聯盟球星挑戰賽卡達站，台灣時間今天凌晨上演混雙4強賽，新科世界第1組合、林昀儒與鄭怡靜這組「黃金混雙」，靠著決勝局碾壓對手，以3比2成功闖關，包括上週的WTT卡達站在內，兩人連2 週挺進壓軸金牌戰。

林昀儒與鄭怡靜合拍的「黃金混雙」，今天遭遇世界排名第6的斯洛伐克組合皮斯特伊（Lubomir Pistej）與芭拉佐娃（Barbora Balazova），雙方去年曾在德國桌球公開賽交手，當時台灣組合以3比1輕取對手。

今天雙方再次碰頭戰況卻呈現激烈拉鋸，前3局打完，「黃金混雙」分別以11比6、9比11與11比9，取得2 比1「聽牌」優勢。

沒想到第4局「黃金混雙」開局頻頻失誤，林昀儒甚至也出現罕見地發球出界，最多以4比10落後，兩人雖奮力連追2分，不過最終仍以6比11棄守，局數也被追成2比2平。

決勝第5局戰況丕變，「黃金混雙」火力全開，對手擋都擋不住，兩人一鼓作氣拉出11比0攻勢，不但賞給對手大鴨蛋，也如願搶下決賽入場券。

林昀儒與鄭怡靜明天對手，是世界排名第5的南韓組合李尚洙與田志希，雙方過去曾在2019年德國公開賽交手，當時台灣的「黃金混雙」以直落三橫掃對手。1100313

(中央社)