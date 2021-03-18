南韓女團Lovelyz中的人氣成員李美珠(이미주)，憑著亮麗外表與反差綜藝魂而獲得大批粉絲的喜愛。近日再度接下綜藝節目主持的她，在個人IG上曬出一系列造型側拍，秀出修長的美腿，吸引粉絲的目光。

Lovelyz為8人女子團體，2014年出道後陸續以《Ah-Choo》、《That day》、《Beautiful Days》、《Obliviate》等多首單曲受到粉絲喜愛，甜美又清純的形象深植人心。而在團體中擔任主舞的成員李美珠，不僅會唱、會跳，艷麗的外貌與自然不做作的個性，更是她的金字招牌。舞台上總是散發性感魅力的她，登上綜藝節目時卻完全不計形象，無論搞怪、扮醜通通難不倒她，沒有偶像包袱的演出，讓公司不得不對她「放棄形象管理」，也讓她成功圈入死忠粉絲的支持。

去年李美珠在綜藝節目《第六感》中，展現幽默又浮誇的主持風格再度爆紅，今年4月她也再度接下《第六感-第二季》的主持棒，令粉絲們相當期待，而她也為了新節目宣傳，特別登上雜誌《THE STAR》封面，並在其中穿上超短包臀裙，秀出纖長美腿，吸引超過萬人按讚。

李美珠隨後還不忘曬出一系列私下穿搭展露性感，只見她穿著米色毛衣搭配超激短褲，以邪惡視角的角度拍攝，大方秀出白皙長腿，內搭的黑色小褲也若隱若現，但粉絲卻忍不住歪樓「你這是在廁所前面做什麼？哈哈」、「哇~大腿宛如漢江大橋般的長」、「姊姊真是可愛」。

(中時新聞網)