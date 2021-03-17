「最美空姐」林佩瑤近期忙著宣傳新書《我不是最美空姐，我是最快樂空姐》，親民的她也沒忘在網上和網友互動，而不吝嗇展現好身材的林佩瑤昨（16日）還曬出辣照，她身穿胸口挖洞洋裝，傲人側胸全都露，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

林佩瑤昨在網上放送福利，她身穿橘色白點點洋裝，儘管洋裝把她一雙細手、脖子全包起來，不過胸口卻藏著一大亮點，林佩瑤的胸口挖了一個大洞，讓她傲人上圍呼之欲出，而照片的邪惡視角，更是讓林佩瑤超有料的白嫩側胸被看光。

林佩瑤曬照並大方說：「今天有點辣」，逸歡就留言驚呼：「這個身材！！」、張景嵐也大讚：「買尬」，網友看到辣照紛紛驚呼：「是超辣，我都噴鼻血了」、「今天有點大」、「好美好辣」、「這身材太厲害」、「欸不是！那個長輩怎麼這樣」。

空服員出身的林佩瑤擁天使臉孔、魔鬼身材，加上擁有一副好歌喉的她，因參加《超級星光大道2》闖出知名度，林佩瑤也因此被受封是「最美空姐」，而林佩瑤也近日出新書《我不是最美空姐，我是最快樂空姐》，分享一路走來的點滴，包含空服員的酸甜苦辣、過往感情的成長，以及和主廚老公武俊傑相戀結婚的過程，林佩瑤還甜曝老公第一次約會就送戒指，讓她忍不住開嗆：「你有毛病啊」，字裡行間滿是甜蜜。

(中時新聞網)