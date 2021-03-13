今年的東京奧運開幕距今只剩下130天，我們的選手有沒有新冠肺炎疫苗可打，至今沒有確切答案，讓人憂心。根據主辦奧運的IOC（國際奧林匹克委員會）、承辦的日本東京市規定，參加奧運的選手要核酸檢測呈陰性，最好打過疫苗才能參加。

7月23日開幕的奧運會依例在4月要完成種類報名，5月完成人數報名、6月完成姓名報名，沒有報名當然不能參賽。根據3月13日NHK清晨新聞報導，12日的東京有300多人確診，3月分平均每日有237人確診。

前國際奧會委員吳經國認為，我們的時間不多，應該趕快做一件事；政府應該透過美國政府，趕緊買來1000支疫苗，所有參加奧運的選手、教練、防護員、醫師、職員都要打。

吳經國根據往年經驗指出，國際奧會宣布提供疫苗給參加2021年東京奧運、2022年北京冬奧運代表團，應該是一個包裹式決策；我們如果不施打，也不要公然反對，保持平常心即可。

中央防疫中心如果決定不讓台灣選手打大陸或AZ疫苗，應該即刻向美國要莫得納或嬌生疫苗；以兩國政府交情，緊急調奧運急用1000千劑應該問題不大。

吳經國還語重心長表示，加拿大總理表示不參加「2022北京冬奧」，我們不要隨便附和，保持低調比較合宜。中央疫情中心面對複雜的疫情和國際環境千頭萬緒，但是照顧參加東京奧運的台灣選手刻不容緩。