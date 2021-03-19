我國自AZ韓國廠洽購的11.7萬劑新冠疫苗17日完成封緘檢驗，今天開始進行配送，目前第一波的配送醫院包含台大、新光、桃園、都已收到，至少已有2500人份的疫苗已配送出去。

台大醫院發言人王亭貴今天上午表示，已收到1000人份的AZ疫苗，目前正在整備疫苗施打作業，先前已進行調查，院內約有7、800人願意施打；新光醫院副院長洪子仁則表示，上午11點半就已經收到第一批AZ疫苗，共計600人份，針對AZ疫苗接種，新光醫院早就成立工作小組籌備，接下來每周都會開設接種門診，陸續安排院內700多名員工接種。

醫福會執行長王必勝則透露，桃園醫院今早也收到AZ疫苗，共400人份，截至目前桃園醫院已有300多名醫事人員登記接種；中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬也說，今天估計也會收到500人份的AZ疫苗，指揮中心昨天已通知今天下班前會收到，至於何時開打則依照指揮中心決議。

疾管署今天上午開始分配AZ疫苗，副署長莊人祥昨天表示，全台各縣市都會有至少一間醫療院所收到，其中以台北市9間醫療機構將取得第一批疫苗最多，其次是桃園市5間、台中市6間、新北市、新竹縣、台南市、高雄市4間，其餘縣市則分別有1至2間。

(中時 )