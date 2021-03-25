歐盟藥品管理局（EMA）負責人表示，歐盟藥管局將訪查俄製「衛星-V」（Sputnik-V）新型冠狀病毒疫苗生產與臨床設施供核准參考，另已接洽中國國藥集團的疫苗。

「德國之聲」（DW）等外電報導，「衛星-V」的研發商表示，他們與在義大利、法國、西班牙、德國等地的公司都簽有生產合約。

歐盟藥管局執行主任庫克（Emer Cooke）表示，她希望「衛星-V」疫苗能取得核准，藥管局也會前往俄國考察了解更多有關生產的事項。

庫克說：「我們希望這能成為一款有價值的疫苗，以便列入供應歐洲民眾的疫苗清單。我們正展開審查籌備。」她藉出席歐洲議會的衛生委員會，強調當前疫情下產能的重要性。

此外，庫克還說歐盟藥管局正與中國的國藥集團（Sinopharm）洽談國藥疫苗審查。

她說：「我想大家應該都已注意到中國研發出好幾款疫苗，我們正與當中的國藥集團討論，希望能有機會一併評估國藥疫苗。」

歐洲的匈牙利與塞爾維亞目前都用國藥集團的新型冠狀病毒疫苗展開國內大規模接種；德國國內的地方首長上週也敦促歐盟加快俄製疫苗的審查。

(中央社)