我國自AZ韓國廠洽購的11.7萬劑新冠疫苗17日完成封緘檢驗，預計將在22日開始針對第一線醫護進行施打。而入口網站《Yahoo奇摩》就對「疫苗下周開打醫護優先，如果輪到你也可以接種，會不會去打？」等議題進行網路民調調查，結果發現，有60.1%的網友表示不會施打。

AZ疫苗(見圖)，你會去打AZ疫苗嗎？最新民調網跌破眼鏡。（路透）

行政院發言人羅秉成19日表示，蘇揆已對外多次宣示「疫苗不夠我不搶，沒人敢打我先打」，態度非常明確清楚。為讓國人對於進口疫苗更有信心，因此表示願主動率先施打AZ疫苗，在指揮中心專家會議同意後，蘇貞昌院長會率先施打AZ疫苗，施打時間由指揮中心安排。

對於AZ疫苗將開始在台施打，入口網站《Yahoo奇摩》今19日就對此發起網路投票民調，以「疫苗下周開打醫護優先，如果輪到你也可以接種，你會不會去打？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為3月19日至24日，截至19日下午9時50分為止，共有8千多名網友投票，列出5個選項，認為「一定不會」比例為32.6%、「應該不會」佔27.5%，合計60.1%不會施打，「應該會」佔19.7%、「一定會」佔16.9%，會去施打的有36.6%，「不知道/沒意見」則有3.3%。

此外，民調也詢問網友，「截至目前為止，你對台灣防疫措施滿不滿意？」，表示「非常滿意」為16.4%、「還算滿意」佔39.9%、「不太滿意」佔17.2%、「非常不滿意」佔22.7%、「不知道/沒意見」佔3.8%。

入口網站 Yahoo網路民調。(圖/翻攝自Yahoo奇摩)

(中時新聞網)