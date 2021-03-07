不管是美國前一屆的川普政府，或是新一屆的拜登政府，在面對中國大陸時，都打台灣牌。大陸外交部長王毅今天談到台灣問題時，強調3點：世界上只有一個中國、兩岸必將統一、一個中國原則是中美關係的政治基礎。

十三屆全國人大四次會議今天（7日）下午3時在人民大會堂新聞發佈廳舉行記者會，大陸國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

鳳凰衛視記者提問，「我們關注到此前美國川普政府解除了美台交往限制。也有智庫將中美在台灣問題上爆發危機列為全球最高潛在衝突。請問中方怎樣看待美國的對台政策？」

王毅表示，對於台灣問題，他想強調三點。「首先，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是歷史和法理事實，也是國際社會的普遍共識。」

王毅表示，第二，海峽兩岸必須統一，也必然統一，這是大勢所趨，是中華民族的集體意志，不會改變，也不可能改變。中國政府維護國家主權和領土完整的決心堅定不移，大陸有能力挫敗任何形式的「台獨」分裂行徑。

王毅表示，第三，一個中國原則是中美關係的政治基礎，是不可逾越的紅線。中國政府在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間。中方敦促美國新一屆政府充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，徹底改變上屆政府「越線」、「玩火」的危險做法，慎重和妥善處理涉台問題。

這場大陸外交部長記者會，大陸全國人大組委會指定台媒TVBS前去採訪，但卻把台灣相關議題的發問機會給了美國NBC與香港鳳凰衛視。

(中時 )