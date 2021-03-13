中信兄弟今日在開幕戰對上統一獅，也是總教練林威助執教一軍首戰，今日先發陣容與去年沒有太大變化，不過帶了不少功能性球員在一軍名單，林威助透露球隊現況必須如此，老將王勝偉則會從二軍出發。

兄弟昨日遞交的開季名單僅有25人，內野在吳東融離隊後，由去年獲得最佳三壘手的王威晨改守二壘，此外多帶了陳偉漢、李聖裕、張志強等能守多個位置的球員，林威助說，「我們必須這麼做，很多球員固定在一個位置比較能專心，但球隊狀況缺少幾個位置，會比較辛苦一點，但現狀就是這樣。」

此外王奕凱、李聖裕都首度進入開季名單，林威助去年擔任二軍總教練，對於二軍球員有高度了解，「奕凱以前有控球問題，但今年春訓狀況不錯，左投也有優勢；聖裕是從育成開始，身材不高大但很肯練，心態也很積極，明顯看到他在進步，熱身賽也有全壘打，今年給他一個機會。」

至於過去幾年的黃金游擊手王勝偉，則先從二軍起步，林威助說，「不只勝偉，書逸也是，希望他們先在二軍調整好，上一軍但都在板凳久了手感也會不見。」

中信兄弟李聖裕。（資料照／中信兄弟提供）

(中時 )