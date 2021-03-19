《天橋上的魔術師》演員楊大正。（公視提供）

公視、myVideo《天橋上的魔術師》本週播出大結局，楊大正劇中和孫淑媚飾演夫妻，時常醉醺醺模樣被網友虧「薪水小偷」，而他雖看似台詞不多，最後面對家中不斷出事，孫淑媚沉迷算命賭博，小兒子「小不點」隱瞞被學校通知頭蝨的不合格結果，讓內外交迫的楊大正終於大爆發，高聲怒吼「什麼叫不用我管！長頭蝨好像沒人要的！」一把抓起小不點到廁所自己動手剃髮，遇到太太更是忍不住吼「你清醒一點好不好！」甚至連小不點都搞失蹤，讓這對夫妻肝腸寸斷。

楊大正透露，飾演小不點的李奕樵一開始有點怕自己，有一場兒子偷媽媽東西要揍他的排戲，「只是在排練室他就哭爆了，從那天後他就很怕我。」楊大正說，後來演出時每次把李奕樵弄哭，就會抱抱他，跟他說「這是演戲。」同時他也大讚兒子的表演，表示拍攝期間每一次遇到，都會覺得李奕樵又成熟了一點。

本周小不點初嘗戀愛滋味，靠著搞笑與班上的酷妹特莉莎度過困境。劇中商場充斥流言蜚語特莉莎姊姊失蹤的原因，還戲稱她「金毛怪」，小不點默默陪伴，還將愛國口號改成「我愛林青霞」、「我愛劉德華」，讓酷酷的特莉莎終於露出微笑。兩小無猜面對不開心的事，交換療傷的心法，「哪裡痛就冰哪裡嗎，冰到麻掉，就不會想哭了。」成為彼此陪伴的對象。飾演特莉莎的演員偉莉莎表示，「小不點算是我的一個朋友吧，讓我覺得很開心，跟他交到朋友！」

孫淑媚為找兒子哭斷腸。（公視提供）

「小不點」李奕樵（右）飾演暗戀酷妹特莉莎（左）。（公視提供）

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