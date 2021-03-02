知名「樂扉寶寶米餅」遭爆以工業用氮氣填充包裝，引發家長一片撻伐；業者今緊急在官網公告6項食品開放免費退換貨，但要求消費者得自備發票和收據，自行寄回客服部門，引發大批家長怒批「發票早不見」、「有誠意就應該出面賠償」，全國各地消保單位一整天已接獲145件申訴案件，消保官盼業者儘速出面協調解決。

樂扉今上午在官網貼出退換貨公告，如欲退貨款者，自即日起憑購買憑證（發票、收據等）與商品，以貨運方式寄回公司客服部門；如欲換貨品者，自即日起憑購買憑證（發票、收據等）與商品照片，以官方網站留言、臉書官方粉絲團私訊小編等各方式，待客服部門確認後將依消費者所需求做等值商品更換，物流運費均由公司承擔。

根據統計，新北市消保官今日已接獲65件樂扉食品的相關申訴案，全國總計多達145件；多數消費者不買單退換貨方式，有人怒批「發票和收據早就不見」、「豪無誠意」，也有人要求業者出面賠償消費者損失。

樂扉食品臉書官網被灌爆，上千名網友留言湧入，紛紛撻伐「不如你們把這幾年來黑心商品的營業額捐出做公益吧」、「有誠意就退費跟賠償，謝謝」、「剛剛打電話去消基會，請我們集體訴訟，不然要個人舉證寶寶有無身體健康危害」、「小朋友都吃下肚了，這該怎麼賠」。

(中時 )