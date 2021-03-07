藻礁公投越演越烈，議題聲量持續上升，由於反彈聲浪不斷，公投連署累計人數突破50萬大關，幾乎篤定成案；但總統蔡英文昨(6)晚卻以「期許大家能理解政治現實」回應，引起譁然。對此，台北市議員羅智強今日在臉書上痛批蔡英文，忽視、打壓、恐嚇、摸頭，根本就是蔡英文的傲慢4部曲。

羅智強表示，面對環保團體護藻礁的請求，蔡英文首先是傲慢毀諾不理會，再出動網軍扣紅帽，結果反而逼出50萬連署書的憤怒民意；在無計可施之下，蔡英文只好叫王美花出來恐嚇人民，說「敢護藻礁就燒燃煤，用全台灣人的肺來發電」，結果發現三招都沒用，蔡英文最後才想到要溝通摸頭，結果慘遭拒絕打臉。

羅智強不禁想問，蔡英文不會覺得這些手法很低級嗎？他指出，最好的溝通就是學馬英九停建國光石化，蔡英文直接貫徹「藻礁永存」承諾，不在大潭藻礁蓋天然氣接收站，既然馬英九做得到，那麼自稱最謙卑的蔡英文，現在面對曾經手牽手的環保盟友，好歹也拿點溝通的誠意出來吧！

羅智強的說法引發網友討論，表示「羅智強真的是太了解這個女人了」、「昨是今非已成民進黨內供奉的神主牌」、「能騙就騙，騙不過就網軍出征，網軍成不了事就威嚇，嚇不倒就模頭，無法模頭就求和」、「她本來就把人民當塑膠做的，好險有人出來號召而且過門檻了，不然被賣了都不知道」、「苗頭不對時還有切割這個步驟」。

(中時新聞網)