藻礁公投越演越烈，議題聲量持續上升，由於反彈聲浪不斷，公投連署累計人數突破50萬大關，幾乎篤定成案。對此，總統蔡英文在昨(6)晚於臉書上發文回應，表示最近這段時間，許多年輕朋友透過連署公投、討論公共政策，都對台灣的未來表達了看法，這是非常棒的事情；但蔡英文指出，期許大家可以試著成為一名「更精鍊的改革者」，既保有價值理念，又能理解政治現實。

蔡英文指出，改革不是三言兩語就做得到。要落實改革，就必須對政治有「現實感」，也要能在各種利弊得失之間，來回做權衡。當政府真的開始推動能源轉型，就會發現，現實確實是充滿了挑戰。

蔡英文以離岸風電為例，其需要外商的資金和技術，也希望逐漸做到供應鏈的本土化。如何達成，需要溝通，也需要權衡。而風電和光電能創造乾淨的能源，但也可能排擠漁場或農地。如何兼顧環境生態和農漁業的發展、創造多贏？這也需要仔細溝通和權衡，才能找出最適合的方案。

蔡英文指出，民進黨執政以來固然堅持推動各種改革工作，但這也就代表著，政府每天都必須面對考驗，也必須做出選擇，選擇一條最有利於穩健落實改革目標的路。

提到近來的公投連署，蔡英文表示，最近這段時間，許多年輕朋友透過連署公投、討論公共政策，都對台灣的未來表達了看法，這是非常棒的事情。但蔡英文期許大家可以試著成為一名「更精鍊的改革者」，既保有價值理念，又能理解政治現實，然後在現實當中，耐心說服，盡力折衝，達成改革的目標。

蔡英文相信，這就是台灣政治需要的人才，未來年輕世代會有更多這樣的人才，她也會為了實現這個願景而繼續努力。

(中時新聞網)