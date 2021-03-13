福島事故至今已十周年，全國廢核平台今天舉辦「福島十年，告別核電」音樂會，提醒人們勿忘福島，應省思核電的真實代價，早日告別核電、拒絕核災威脅，民眾應堅定拒絕核四重啟，投下不同意票，讓核電早日歸零。

2011年日本東部發生311大地震，引發海嘯，造成福島第一核電廠受損，輻射外洩擴散，全國廢核聯盟指出，福島事故讓人明確體驗到核電的危險，只要發生一次事故，會讓廣大的土地被放射性物質覆蓋。

立委范雲表示，台灣不能承擔核災風險，總統蔡英文上任後承諾廢核、減煤，2017年修正電業法鼓勵綠電限制，台灣的進步不能僅靠政治人物的承諾，而要靠公民意志的前進；立委林昶佐說，「連核廢料都無法處理怎麼可以利用？」不能不負責任把處理不了的問題丟給下一代。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣說，擁核陣營不該再試圖淡化核災影響，扭曲詮釋福島現況的資訊，災後日本核電全部停止，2015年打算重啟核電，但至目前為止僅有4座反應爐運轉，與核災前的54座反應爐數量相差巨大。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，日本至今仍在為使用核電付出高昂代價，對輻射汙水束手無策，核電重啟困難重重，民眾應堅決反對核四重啟，投下不同意票，讓核電早日歸零。

(中時 )